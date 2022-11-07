​Представники окупаційної влади Запорізької області й екскерівник Мелітопольгазу отримали підозри за співпрацю з окупантами

Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й пособництво Росії.

Високопосадовці окупаційної влади Запорізької області та екскерівник ПрАТ "Мелітопольгаз" отримали підозри в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пособництві Росії.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Серед підозрюваних - так звані "председатель Совета министров ВГА Запорожской области", два його заступники, "министр промышленности и энергетики".

Як з'ясувало слідство, в березні російські окупанти, захопивши частину території Запорізької області, утворили тут псевдодержавні органи, серед яких "Военно-гражданская администрация Запорожской области", "Совет министров ВГА Запорожской области" та інші фейкові установи.

"Органи столичної прокуратури задокументували злочинну діяльність трьох громадян РФ та двох громадян України, які, перебуваючи на керівних посадах в органах окупаційної влади, організовують та контролюють роботу псевдодержавних установ, а також здійснюють заходи з незаконного відчуження майна українських підприємств та захоплення ключових об’єктів інфраструктури на тимчасово окупованій території Запорізької області", - повідомили в прокуратурі.

Зловмисники виконують злочинні накази росіян. Так, було здійснено від’єднання електропостачання та газорозподільних мереж на тимчасово окупованій територій Запорізької області від систем України, аби надалі інтегрувати їх у відповідні системи Росії.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру. У колабораціонізмі звинувачують очільника так званої "податкової служби" Херсонщини.