Його медіафайли моніторили окупанти на південному напрямку для коригування вогневих ударів.

Спужба безпеки України затримала в Запоріжжі чоловіка, який працював на Телеграм-канал проросійського блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника у прифронтових районах півдня України. Ним виявився блогер із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту. Для цього він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій", – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, відомості з інформресурсу "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

"Сюжети" блогера також активно використовував і сам Шарій для наповнення власного Телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України. З перепощених він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст.

Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання РФ на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами.

Наразі вирішується питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, в червні СБУ передала до суду справу щодо поплічниці Шарія.