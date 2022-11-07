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За жорстоке поводження з полоненим і священником судитимуть командира "миротворчої" бригади РФ та його помічника, – ОГ

Злочини були вчинені у березні 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району Київщини.

За жорстоке поводження з полоненим і священником судитимуть командира "миротворчої" бригади РФ та його помічника, – ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурорами Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира мотострілецької роти 15-ої так званої миротворчої бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії ЦВО ЗС РФ та його помічника. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що у березні 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району, командир «миротворчої» бригади ЗС РФ наказав підлеглим шукати у селі військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, тероборони, працівників правоохоронних органів та колишніх учасників АТО", – йдеться у повідомленні.

Окупанти взяли у полон бійця тероборони села. Застосовуючи фізичну силу, заступник командира допитував його, "вибиваючи" оперативну інформацію щодо сил оборони. Він залякував та принижував потерпілого, а після тортур залишив у підвали без їжі та з мінімальною кількістю води на декілька днів.

Пізніше його привели до центральної площі села, звідки у той час здійснювалась евакуація цивільного населення, у тому числі й членів родини полоненого. На очах у мирних мешканців командир бив беззбройного потерпілого.

Також встановлено, що заступник командира завдав тілесні ушкодження настоятелю храму у Богданівці. За його наказом священнослужитель зняв із себе весь одяг, після чого підозрюваний вдягнув йому на голову шапку так, щоб вона закривала йому очі, липкою стрічкою зв’язав руки за спиною та незаконно допитував.

Нагадаємо, військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за погрозу вбивства мирному мешканцю на Київщині. Він брав участь в окупації у березні 2022 року смт Іванків Вишгородського району Київської області.

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