Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за погрозу вбивства мирному мешканцю на Київщині, – ОГ

Він брав участь в окупації у березні 2022 року смт Іванків Вишгородського району Київської області.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру старшому механіку-водію 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації смт Іванків Вишгородського району Київської області, підозрюваний зупинив автомобіль з трьома цивільними мешканцями. Озброєний окупант, принижуючи честь і гідність громадян, наказав людям вийти з транспортного засобу та віддати йому мобільні телефони", – йдеться у повідомленні.

Після того, військовослужбовець РФ провів обшук автомобіля, де виявив схований телефон водія. Він, погрожуючи вбивством, завдав чоловікові удар прикладом автомата по тулубу, та вимагав надати йому інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, територіальної оборони і мисливців.

Підозрюваного буде оголошено у розшук з метою його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі перевіряється його причетність до скоєння інших злочинів, зокрема умисних вбивств.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – відділ захисту інтересів суспільства і держави ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, двом російським окупантам повідомлено про підозру за грабіж та зґвалтування. Задокументовано факти захоплення заручників, нелюдяного поводження та грабежу цивільного населення, а також зґвалтування вагітної.