Росіяни хочуть підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, – Енергоатом

Окупанти намагатимуться перепідключити лінії зв’язку ЗАЕС в напрямку окупованих Криму і східних територій.

Знеструмлення Запорізької АЕС є черговою спробою окупантів підключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Про це НАЕК "Енергоатом" повідомляє у Telegram.

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та територій на сході України.

Нагадаємо, 2 листопада в результаті обстрілів окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.