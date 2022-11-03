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Росіяни хочуть підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, – Енергоатом

Окупанти намагатимуться перепідключити лінії зв’язку ЗАЕС в напрямку окупованих Криму і східних територій.

Росіяни хочуть підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, – Енергоатом
Фото: Енергоатом

Знеструмлення Запорізької АЕС є черговою спробою окупантів підключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Про це НАЕК "Енергоатом" повідомляє у Telegram.  

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

 

Найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та територій на сході України.

Нагадаємо, 2 листопада в результаті обстрілів окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

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