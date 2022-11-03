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Держдеп США заявив, що КНДР приховано постачає артилерійські боєприпаси Росії

Проти Пхеньяна збираються застосувати нові санкції. 

Держдеп США заявив, що КНДР приховано постачає артилерійські боєприпаси Росії
Фото: medium.com

США мають інформацію про таємні постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії. Вони використовуються у війні проти України.

Пхеньян вдає, ніби боєприпаси постачаються до країн Близького Сходу і Північної Африки. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. 

Він додав, що США збираються вжити нових санкцій проти КНДР, як було з Іраном за постачання росіянам БпЛА. 

У вересні американська газета New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки написала, що Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї. 

Закупівля озброєння в КНДР, яка сама роками перебуває під санкціями, свідчить, що західні санкції обмежили ланцюжки постачання до Росії та змусили Кремль звертатися до держав-вигнанців. 

7 вересня в Білому домі заявили, що Росія потенційно може купувати у Північної Кореї мільйони боєприпасів, але жодних ознак того, що угода вже була укладена, немає.

Північна Корея заперечила звіт американської розвідки щодо постачань озброєння Росії. Пхеньян звинуватив Вашингтон у поширенні "чуток" проти його іміджу.

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