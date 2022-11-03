Унаслідок російських обстрілів повністю знеструмлена Запорізька АЕС

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб.

Вчора, 2 листопада, в результаті обстрілів окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

Згідно з повідомленням, о 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

“Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан”, – поінформували в Енергоатомі.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

“Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу”, – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська на Запорізькій атомній електростанції спровокували екологічну катастрофу.