Окупанти випустили 20 снарядів “Граду” по нещодавно звільненій Трифонівці

Обійшлося без людських втрат.

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Протягом бойового дня у середу, 2 листопада ворог обстрілював українські позиції на півдні із застосуванням авіації, ударних дронів, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Чотири рази окупанти гатили авіацією по позиціях ЗСУ у навколишніх вздовж лінії фронту населених пунктах ворог.

Протягом дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню “Град” по нещодавно звільненій Трифонівці у Херсонській області. Обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, вночі іранський дрон-камікадзе окупантів атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області.