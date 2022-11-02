В Кривому Розі іранський дрон росіян влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури, - Вілкул (оновлено)

Про наслідки атаки поки не повідомляється.

У Кривому Розі Дніпропетровської області російський дрон-камікадзе влучив у ціль.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахид". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо”, - написав Вілкул.

Оновлення 23:38 Вілкул уточнив, що дрон-камікадзе влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні, декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаються відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Росія атакувала передмістя Запоріжжя, а ППО знищила всі "шахеди", що летіли до обласного центру. Також ввечері 2 листопада над Нікопольським районом Дніпропетровщини зафіксували звуки іранських дронів.