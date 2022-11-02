Камбоджа відправить саперів для навчання українців

Камбоджа погодилась надіслати саперів, щоб допомогти навчити українців розмінувати міни, котрі встановили російські війська.

Про це повідомляє The Washington Post.

“У вівторок під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Хун Сен (прем’єр-міністр Камбоджі, - ред.) узяв зобов’язання направити інструкторів у співпраці з Японією”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася в 1998 році. Відтоді було видалено та знищено велику кількість мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, що значно зменшило кількість жертв.

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч було направлено під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

На початку грудня після консультацій з японськими партнерами перша команда камбоджійських саперів має прибути до України, а другу команду можуть направити в першому кварталі наступного року.

Нагадаємо, на території Херсонської області місцевий мешканець підірвався на міні росіян. Ще один чоловік підірвався на розтяжці, встановленій окупантами. Поліція закликала жителів Херсонщини бути вкрай уважними при виявленні підозрілих предметів.