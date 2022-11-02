Сьогодні, 2 листопада, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вдячний Іспанії за важливу гуманітарну підтримку, зокрема за передані сьогодні 30 сучасних автомобілів швидкої допомоги. А також за теплий прийом українців, які були змушені через війну виїхати за межі нашої держави”, - написав Зеленський.

Він додав, що зараз питанням номер один є створення повітряного щита для захисту критичної та цивільної інфраструктури України.

Володимир Зеленський подякував Іспанії за рішення передати Україні системи протиповітряної оборони, котре має для велике значення.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.