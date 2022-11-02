Російське товариство Червоного Хреста вкрало майно українського товариства у Криму, - Лубінець

У МКЧХ не відреагували на інцидент і не відповіли на лист омбудсмана.

Російський Червоний Хрест вкрав майно українського товариства у Криму.

Про це повідомив у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, українське товариство Червоного Хреста володіло на півострові 10 приміщеннями загальною площею 641 квадратний метр, а також шістьма авто й оргтехнікою для роботи персоналу.

"Все це майно було "окуповане" Російським Червоним Хрестом за мовчазної згоди Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, членами яких є як українське, так і російське товариства. З 2014-го року до сьогодні ми не бачили ані публічного осуду цієї крадіжки, ані внутрішньої роботи щодо повернення майна Українському Товариству та компенсації вартості нерухомого майна", - наголосив омбудсман.

Він зазначив, що особисто звернувся до МКЧХ з листом, в якому просив пояснити захоплення росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його російському.

"На превеликий жаль, станом на сьогодні, відповіді я не отримав. А враховуючи той факт, що я не отримав відповідь і на звернення щодо відповідності принципам Міжнародного руху Червоного Хреста підтримки Російським Червоним Хрестом мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, то можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації", - додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак дав Міжнародному комітету Червоного Хреста три дні, щоб направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донеччини. Однак МКЧХ цього не зміг зробити.

Згодом представники Міжнародного Червоного Хреста не приєдналися до української делегації на контактній лінії в Запорізькій області.