Червоний Хрест має три дні, аби відправити свою місію до колонії в Оленівці, - Єрмак

"Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати".

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Таку вимогу Єрмак озвучив під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.

Від України на зустрічі були присутні заступники керівника ОПУ Андрій Сибіга та Ігор Жовква, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, т.в.о.голови СБУ Василь Малюк, представники Офісу Генерального прокурора, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова ГО "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, а також народні депутати і посли держав – партнерів України.

"Закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", – сказав Єрмак.

Глава ОПУ запевнив, що Україна всіляко сприятиме цій місії.

"Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, теж готові допомогти, щоб провідні канали, інші засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", – додав Єрмак.

Якщо Червоний Хрест не зможе виконати завдання, Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби.

Єрмак зазначив, що наша держава разом із партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, і людей, котрі будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії окупованої Оленівки, але прагне туди потрапити.

За інформацією омбудсмана Дмитра Лубінця, жоден з українських захисників у російському полоні не бачив представників Червоного Хреста, які брали на себе зобов'язання перевіряти стан полонених.