Червоний Хрест не зміг потрапити на територію Оленівки, де загинули українські військовополонені, – гендиректор МКЧХ

“У людей є питання щодо ролі МКЧХ в Україні, але ми не маємо зброї. Ми не політики”.

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії окупованої Оленівки, але прагне туди потрапити.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні, пише Укрінформ.

"Минув місяць з моменту обурливого нападу на Оленівську виправну колонію. Всупереч активним конфіденційним перемовинам, нам не надали доступу до військовополонених, що постраждали від нападу, і ми також не маємо гарантій безпеки, необхідних для здійснення цього відвідування. Ми докладаємо великих зусиль, щоб це змінити", – сказав Мардіні.

За словами гендиректора МКЧХ, він знає, що в людей є питання щодо ролі Червоного Хреста в Україні, і вважає за потрібне пояснити, що "ми можемо і чого не можемо як організація". Зокрема, Мардіні зауважив, що МКЧХ не може нікого примусити до виконання норм Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими у цьому чи будь-якому іншому збройному конфлікті.

"За це відповідають сторони, особливо в умовах міжнародного збройного конфлікту. Подобається їм це чи ні, на воюючі сторони покладено обов'язок виконувати норми, з якими вони погодилися. МКЧХ як гуманітарна організація не в змозі примусити до дії уряди чи збройні сили. Ми не маємо зброї. Ми не політики", – зазначив генеральний директор МКЧХ.

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців було вбито, кількість поранених уточнюється.

Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію в Оленівці і встановити всі факти злочину.