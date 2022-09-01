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Вночі окупанти випустили п'ять ракет по Харківській області

Постраждалих немає.

Вночі окупанти випустили п'ять ракет по Харківській області
Фото: скріншот

Цієї ночі російські військові випустили з Бєлгорода по Харківській області п'ять ракет, частина з них "самоліквідувалася" над територією Росії.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина – “самоліквідувалася" не на території України", – зазначив очільник ОВА.

За його словами, місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо – постраждалих немає.

 

Нагадаємо, українські захисники знищили на Харківщині ворожу самохідну артустановку "Акація"

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