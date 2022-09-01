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​Експерти МАГАТЕ готуються провести на Запорізькій АЕС кілька днів, – Reuters

Місія прибуде на ЗАЕС 1 вересня.

​Експерти МАГАТЕ готуються провести на Запорізькій АЕС кілька днів, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Попри заяви російських високопосадовців про те, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС буде тривати один день, експерти МАГАТЕ готуються до більш тривалого відрядження.

Про це пише Reuters.

Умови на найбільшій у Європі атомній електростанції погіршувалися протягом кількох тижнів через обстріли. Нещодавнє супутникове зображення приватної американської компанії Maxar Technologies показало кілька почорнілих дірок у даху будівлі, що примикає до реакторів на АЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула в місто Запоріжжя, що за 55 км від АЕС, у середу, і Міністерство оборони України повідомило, що відвідання об'єкта заплановано на четвер.

"Ця місія має на меті запобігти ядерній аварії", – сказав журналістам у Запоріжжі глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Російські посадовці припустили, що у команди ядерного контролю ООН буде лише один день для перевірки станції, тоді як місія готується до довшого прибування на об’єкті.

"Якщо ми зможемо встановити тривалу або постійну присутність, місія буде подовжена. Але цей перший візит займе кілька днів", – сказав Гроссі.

Нагадаємо, вчора Рафаель Гроссі говорив про те, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС може бути виконана безпечно. 

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