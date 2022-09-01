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Сервісні центри МВС переходять на звичний графік роботи

Субота, як це було до початку дії воєнного стану, є робочим днем.

Сервісні центри МВС переходять на звичний графік роботи
Фото: 2day.kh.ua

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України, які понад 4 місяці працювали за шестиденним робочим графіком, переходять на звичний графік роботи. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

При цьому субота, як це було до початку дії воєнного стану, є робочим днем.

Розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:

  • вт, ср, чт, пт – початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня – о 18:00;
  • сб – початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня – о 16:45;
  • нд, пн – вихідні дні.

“Варто зважати, що найбільша кількість відвідувачів спостерігається у вівторок та суботу, а отримати талон в терміналі ви можете не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС”, – йдеться у повідомленні.

Щоб спланувати свій візит дотримуйтеся такого алгоритму:

  • зберіть пакет документів, необхідний для отримання послуги в сервісному центрі МВС (розділ “Послуги”);
  • оберіть сервісний центр МВС в якому зручно отримати послугу (розділ «Контакти»);
  • оберіть спосіб запису до сервісного центру МВС онлайн (розділ «е-запис») або у терміналі безпосередньо у приміщенні сервісного центру МВС.

Розпорядок роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС залишається незмінним:

  • пн, вт, ср, чт – з 9:00 до 18:00; 
  • пт – з 9:00 до 16:45;
  • сб, нд – вихідні дні;
  • обідня перерва з 13:00 до 13:45.
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