Сервісні центри МВС переходять на звичний графік роботи

Субота, як це було до початку дії воєнного стану, є робочим днем.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України, які понад 4 місяці працювали за шестиденним робочим графіком, переходять на звичний графік роботи.

Про це повідомила пресслужба МВС.

При цьому субота, як це було до початку дії воєнного стану, є робочим днем.

Розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:

вт, ср, чт, пт – початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня – о 18:00;

сб – початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня – о 16:45;

нд, пн – вихідні дні.

“Варто зважати, що найбільша кількість відвідувачів спостерігається у вівторок та суботу, а отримати талон в терміналі ви можете не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС”, – йдеться у повідомленні.

Щоб спланувати свій візит дотримуйтеся такого алгоритму:

зберіть пакет документів, необхідний для отримання послуги в сервісному центрі МВС (розділ “Послуги”);

оберіть сервісний центр МВС в якому зручно отримати послугу (розділ «Контакти»);

оберіть спосіб запису до сервісного центру МВС онлайн (розділ «е-запис») або у терміналі безпосередньо у приміщенні сервісного центру МВС.

Розпорядок роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС залишається незмінним: