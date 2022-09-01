Сервісні центри МВС переходять на звичний графік роботи

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України, які понад 4 місяці працювали за шестиденним робочим графіком, переходять на звичний графік роботи.
Про це повідомила пресслужба МВС.
При цьому субота, як це було до початку дії воєнного стану, є робочим днем.
Розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:
- вт, ср, чт, пт – початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня – о 18:00;
- сб – початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня – о 16:45;
- нд, пн – вихідні дні.
Щоб спланувати свій візит дотримуйтеся такого алгоритму:
- зберіть пакет документів, необхідний для отримання послуги в сервісному центрі МВС (розділ “Послуги”);
- оберіть сервісний центр МВС в якому зручно отримати послугу (розділ «Контакти»);
- оберіть спосіб запису до сервісного центру МВС онлайн (розділ «е-запис») або у терміналі безпосередньо у приміщенні сервісного центру МВС.
Розпорядок роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС залишається незмінним:
- пн, вт, ср, чт – з 9:00 до 18:00;
- пт – з 9:00 до 16:45;
- сб, нд – вихідні дні;
- обідня перерва з 13:00 до 13:45.