Мешканці Кривого Рогу зможуть отримати продуктові набори, - Вілкул

Відсьогодні, 1 вересня, майже 50 тис. криворізьких сімей зможуть отримати безкоштовні продуктові набори.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він уточнив, що безкоштовні проднабори отримають сім'ї, в складі яких є пенсіонери, розмір пенсії яких становить від 2,6 тисс. гривень до 6,5 тис. гривень включно.

“Це буде четверта хвиля надання такої допомоги мешканцям Кривого Рогу. За перші три хвилі більше 105 тисяч криворізьких родин з 37 найбільш незахищених категорій населення вже отримали підтримку” - наголосив Вілкул.

Продуктові набори будуть видавати у 27 стаціонарних пунктах в усіх районах міста. Вони працюватимуть з понеділка по суботу з 8:00 до 17:00 без перерви.

Олександр Вілкул закликав містян не створювати черги в перші ж дні видачі наборів. З питань отримання наборів можна звернутися до Контакт-Центру за номером телефону 15-20.

Нагадаємо, закупка стратегічних запасів за бюджетні кошти у місцевих товаровиробників створює продовольчу безпеку в Кривому Розі. Також це дає робочі місця та заробітну плату криворіжцям.