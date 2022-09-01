ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мешканці Кривого Рогу зможуть отримати продуктові набори, - Вілкул

Це буде четверта хвиля надання такої допомоги мешканцям Кривого Рогу. 

Мешканці Кривого Рогу зможуть отримати продуктові набори, - Вілкул
Олександр Вілкул

Відсьогодні, 1 вересня, майже 50 тис. криворізьких сімей зможуть отримати безкоштовні продуктові набори. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він уточнив, що безкоштовні проднабори отримають сім'ї, в складі яких є пенсіонери, розмір пенсії яких становить від 2,6 тисс. гривень до 6,5 тис. гривень включно.

“Це буде четверта хвиля надання такої допомоги мешканцям Кривого Рогу. За перші три хвилі більше 105 тисяч криворізьких родин з 37 найбільш незахищених категорій населення вже отримали підтримку” - наголосив Вілкул. 

Продуктові набори будуть видавати у 27 стаціонарних пунктах в усіх районах міста. Вони працюватимуть з понеділка по суботу з 8:00 до 17:00 без перерви. 

Олександр Вілкул закликав містян не створювати черги в перші ж дні видачі наборів. З питань отримання наборів можна звернутися до Контакт-Центру за номером телефону 15-20. 

Нагадаємо, закупка стратегічних запасів за бюджетні кошти у місцевих товаровиробників створює продовольчу безпеку в Кривому Розі. Також це дає робочі місця та заробітну плату криворіжцям. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також