В 2024 році США планують передати Україні два ЗРК NASAMS, - Пентагон

США уклали контракт на 182 млн доларів, згідно з яким ЗСУ мають отримати два зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Передача зброї має статись у 2024 році.

Про це повідомив офіційний представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що ці системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни у майбутньому.

NASAMS - пересувний зенітно-ракетний комплекс для боротьби з літаками, ракетами та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Нагадаємо, п'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня. А сьогодні стало відомо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати додаткову безпекову допомогу Україні.