Міністр оборони Литви: "Горбачов був злочинцем. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію СРСР"

Анушаускас зазначив, що про нього має такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Але не цього разу.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов був злочинцем, який віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших місцях.

Про це Анушаускас написав у фейсбуці.

"Він був злочинцем, який віддав накази про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу", – написав у фейсбуці.

"Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", – додав міністр.

Нагадаємо, Горбачов помер учора на 92-му році життя внаслідок тяжкої хвороби. Він очолив СРСР 1985 року і керував країною до її розпаду 1991 року. У цей час соціалістична держава обрала новий курс, названий "перебудовою".

Україна у 2016 році заборонила в'їзд Горбачову після того, як він заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він "вчинив би так само в аналогічній ситуації".

У січні 2022 року родичі загиблих під час штурму вільнюського телецентру 13 січня 1991 року подали проти Горбачова цивільний позов. Як відомо, тоді 14 людей загинули і сотні дістали поранення. Подіям тих днів передувало проголошення Литовською РСР своєї незалежності в березні 1990 року й економічна блокада республіки, запроваджена у відповідь урядом СРСР.