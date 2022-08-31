Міністр оборони Литви: "Горбачов був злочинцем. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію СРСР"

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов був злочинцем, який віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших місцях.
Про це Анушаускас написав у фейсбуці.
"Він був злочинцем, який віддав накази про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу", – написав у фейсбуці.
"Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", – додав міністр.
Нагадаємо, Горбачов помер учора на 92-му році життя внаслідок тяжкої хвороби. Він очолив СРСР 1985 року і керував країною до її розпаду 1991 року. У цей час соціалістична держава обрала новий курс, названий "перебудовою".
Україна у 2016 році заборонила в'їзд Горбачову після того, як він заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він "вчинив би так само в аналогічній ситуації".
У січні 2022 року родичі загиблих під час штурму вільнюського телецентру 13 січня 1991 року подали проти Горбачова цивільний позов. Як відомо, тоді 14 людей загинули і сотні дістали поранення. Подіям тих днів передувало проголошення Литовською РСР своєї незалежності в березні 1990 року й економічна блокада республіки, запроваджена у відповідь урядом СРСР.