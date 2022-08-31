Захід має підвищувати ціну за цю війну для Росії, - Рейнсалу

Європейські країни мають посилити санкційний тиск проти Російськї Федерації і негайно надати додаткову допомогу Україні.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ми повинні негайно підвищити санкційний тиск, по-перше, те, що стосується заборони в'їзду громадян РФ до Європи, повністю його заборонити. І, звісно, ми маємо негайно надати додаткову допомогу Україні, а також більше зброї нашим українським друзям", - сказав він.

Щодо очікуваного результату від санкцій, Рейнсалу наголосив, що це має бути перемога України.

"За великим рахунком, українська перемога – це результат, якого буде достатньо. І ми повинні підвищувати ціну за цю війну для Росії", - сказав естонський міністр.

Він також спрогнозував, що міністри закордонних справ ЄС ухвалять рішення про візовий режим для росіян.

"Так, це можливо. Чи цього достатньо? Ні", - зазначив Рейнсалу. Він також наголосив, що наразі в цьому питанні ніякого компромісу бути нне може.

"А з чим ми йдемо на компроміс? Зі злом чи з війною в Україні? Я думаю, що зараз не час для компромісів, інакше це будуть компроміси з мораллю та нашою свідомістю. І тому мій заклик виходить з моральної точки зору, з точки зору цілеспрямованості санкцій, а також з точки зору безпеки – ви можете собі уявити, що ми видали приблизно 10 мільйонів дійсних віз для громадян РФ, коли ми добре бачили, що вони також використовували туристичні візи з фейковими даними, і прибувають до ЄС також у більш мирні часи до Центральної та Східної Європи? Терористи, такі люди, як російські агенти. І контекст такий, що до осені-зими ми повинні діяти негайно та продемонструвати нашу рішучість нашому противнику, щоб наші сила волі сильніше російська сила волі. А подорожувати для відпочинку не є правом людини", - сказав міністр.

Рейнсалу наголосив, що ЄС також має зробити все, щоб тиснути на російське суспільство.

"Вони також мають прокинутися, це також є їхня моральна відповідальність за те, що їхня пасивність певним чином легітимізує ці звірства, які вчинив режим проти українського народу", - додав Рейнсалу.

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Чехія та Данія закликають призупинити туристичні візи та обмежити їх видачу для громадян РФ. Це питання сьогодні, 31 серпня, обговорять міністри закордонних справ ЄС на зустрічі. Офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер раніше зазначила, що питання видачі європейських віз росіянам вирішуватися індивідуально під час розгляду кожного конкретного прохання.

Ймовірність, що рішення припинити видачу туристичних віз росіянам буде ухвалено на рівні ЄС, невелика, але є. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Росіянам в’їзд заборонений". Чи з’явиться такий знак на "дверях" ЄС?".

Раніше в Естонії також ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема - за участь у війні проти України на боці РФ. Водночас не можна позбавити громадянства осіб, військова служба яких не загрожує безпеці Естонії. Наприклад, тих, хто пішов воювати на боці України для захисту її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.