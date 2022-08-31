Тайвань здійснив попереджувальні постріли проти китайського безпілотника

Тайвань здійснив попереджувальні постріли по китайському безпілотнику, який облетів прибережний острів 30 серпня.

Як пише Reuters, це сталося невдовзі після того, як президентка республіки Китай Цай Інвень заявила, що вона наказала військовим острова вжити “рішучих контрзаходів” проти китайських провокацій.

“Це був перший випадок, коли такі попереджувальні постріли були зроблені за період загострення між Китаєм і Тайванем. Пекін розглядає острів як свою територію, тоді як Тайвань рішуче заперечує претензії Китаю на суверенітет”, – йдеться у повідомленні.

Тайвань скаржився на те, що китайські безпілотники неодноразово пролітали поблизу невеликих груп островів, які він контролює поблизу узбережжя Китаю, у рамках військових навчань Пекіна. Останнім часом – біля островів Цзіньмень.

Представник командування оборони Цзіньменя Чан Чжун-шун повідомив, що бойові снаряди були випущені безпілотником, який наблизився до острова Ердан незадовго до 18:00 за місцевим часом, раніше були використані сигнальні ракети. Потім безпілотник відлетів до Китаю, сказав він.

Міністерство закордонних справ Китаю відхилило скарги Тайваню.

Офіційні особи США на умовах анонімності заявили, що Китай, мабуть, використовує безпілотники для переслідування тайванців, а не для ескалації ситуації. Але вони додали, що уважно стежать за ситуацією та стурбовані інцидентами загалом.

Острови Цзіньмень знаходяться в найближчій точці всього за кілька сотень метрів (ярдів) від території Китаю, навпроти китайських міст Сямінь і Цюаньчжоу.

Нагадаємо, Китай провів навчання навколо Тайваню після того, як у серпні спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала острів попри заперечення Пекіна.