“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
Ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя
Ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Знищено переправу ворога через Дніпро біля села Львове на Херсонщині
Знищено переправу ворога через Дніпро біля села Львове на Херсонщині
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
ГоловнаСвіт

Тайвань здійснив попереджувальні постріли проти китайського безпілотника

Президентка Цай Інвень наказала військовим острова вжити “рішучих контрзаходів” проти китайських провокацій.

Тайвань здійснив попереджувальні постріли проти китайського безпілотника
Лидер Тайваня Цай Инвень
Фото: EPA/UPG

Тайвань здійснив попереджувальні постріли по китайському безпілотнику, який облетів прибережний острів 30 серпня.

Як пише Reuters, це сталося невдовзі після того, як президентка республіки Китай Цай Інвень заявила, що вона наказала військовим острова вжити “рішучих контрзаходів” проти китайських провокацій.

“Це був перший випадок, коли такі попереджувальні постріли були зроблені за період загострення між Китаєм і Тайванем. Пекін розглядає острів як свою територію, тоді як Тайвань рішуче заперечує претензії Китаю на суверенітет”, – йдеться у повідомленні.

Тайвань скаржився на те, що китайські безпілотники неодноразово пролітали поблизу невеликих груп островів, які він контролює поблизу узбережжя Китаю, у рамках військових навчань Пекіна. Останнім часом – біля островів Цзіньмень.

Представник командування оборони Цзіньменя Чан Чжун-шун повідомив, що бойові снаряди були випущені безпілотником, який наблизився до острова Ердан незадовго до 18:00 за місцевим часом, раніше були використані сигнальні ракети. Потім безпілотник відлетів до Китаю, сказав він.

Міністерство закордонних справ Китаю відхилило скарги Тайваню.

Офіційні особи США на умовах анонімності заявили, що Китай, мабуть, використовує безпілотники для переслідування тайванців, а не для ескалації ситуації. Але вони додали, що уважно стежать за ситуацією та стурбовані інцидентами загалом.

Острови Цзіньмень знаходяться в найближчій точці всього за кілька сотень метрів (ярдів) від території Китаю, навпроти китайських міст Сямінь і Цюаньчжоу.

Нагадаємо, Китай провів навчання навколо Тайваню після того, як у серпні спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала острів попри заперечення Пекіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також