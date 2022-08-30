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США підтверджує передачу Іраном безпілотників РФ

Безпілотники доставили в Росію літаками.

Перша партія іранських ударних безпілотників була передана Росії.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр. 

"За нашою оцінкою, Росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed протягом декількох днів у серпні. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану в Росію. Це ми бачимо, такі наші оцінки", - сказала Карін Жан-П'єр.

За даними США, це тільки початкові поставки безпілотників росіянам.

Раніше повідомлялось, що Росія вже отримала частину бойових іранських безпілотників, і вони мають несправності

 

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