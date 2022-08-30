Байден планує попросити Конгрес погодити продаж Тайваню озброєння на $1,1 млрд

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з пропозицією схвалити продаж зброї Тайваню на суму в $1,1 млрд, включно з 60 протикорабельними ракетами і 100 ракетами класу "повітря-повітря". Про це пише Politico з посиланням на джерела.

До цього Китай, який вважає острів своєю територією, провів найбільші військові навчання біля Тайваню як відповідь на візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Цього понеділка КНР відкинув тайванські скарги на переслідування з боку китайських БпЛА, розташованих біля контрольованих Тайванем островів.

Адміністрація Байдена і законодавці США наголошують на безперервній підтримці уряду в Тайбеї. У наступні тижні вони можуть оголосити конкретні кроки цієї підтримки.

Основна увага буде зосереджена на підтримці нинішніх військових систем острова та виконанні поточних замовлень, а не на пропозиції нових можливостей, які ризикують розпалити ще більшу напругу у відносинах із Китаєм.

Нагадаємо, Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".

На початку серпня Ненсі Пелосі здійснила візит до Тайваню, попри те, що КНР погрожував Штатам і закликав їх не робити цього. Зразу після того, як спікерка Палати представників полетіла додому, Китай розгорнув біля острова масштабні військові навчання. Тайвань вважає, що Китай використав навчання як підготовку до вторгнення.

Крім Пелосі, в серпні острів відвідали ще дві американські делегації високопосадовців. Американська сенаторка Марша Блекберн у ході подорожі заявила, що комуністичний Китай не примусить її відвернутись від острова.