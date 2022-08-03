Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню і запевнила в повній підтримці демократії

Спікерка Палати представників вважає, що "галас" довкола її візиту підняли саме через її посаду, але вона не знає, причина це чи виправдання.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в ході свого візиту до Тайбея зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень і запевнила її в однозначній підтримці.

У ході зустрічі в президентському офісі Пелосі заявила, що її візит показує: "однозначно ясно, що ми не відмовимось від Тайваню", пише The Guardian. Спікерка нижньої палати Конгресу заявила, що Штати підтримують статус-кво Тайваню і не хочуть, щоб проти нього застосовували силу, додає Reuters.

Вона також заявила, що зараз більше ніж будь-коли солідарність із Тайванем має "вирішальне значення", і що "рішучість Америки зберегти на тайвані і в решті світу демократію лишається непохитною".

У ході пресконференції з Інвень Пелосі висловила сподівання, що її візит до Тайваню стане прикладом для інших посадовців. Вона додала, що від початку року Тайвань відвідали пʼять американських сенаторів, але такого розголосу, як її подорож, це не набуло.

"Надіюся, всім ясно, що хоча Китай стояв на шляху участі Тайваню в відвідуванні певних зустрічей, він не буде заважати людям приїжджати на Тайвань на знак дружби і підтримки", – заявила вона.

Пелосі додала, що "вони підняли шум" через те, що вона спікерка, але вона не знає, причина це чи виправдання.

Нагадаємо, що Ненсі Пелосі прибула до Тайваню вчора увечері. Візит здійснено в межах її азійського турне, але те, чи справді вона полетить до Тайбея, попри всі застороги і навіть погрози Китаю, до останнього трималося в секреті. Пелосі – найвища американська посадовиця, яка відвідала Тайвань із 1997 року.

Китайський лідер Сі Цзиньпін застерігав президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".