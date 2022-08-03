Китай викликав посла США на знак протесту проти візиту Пелосі на Тайвань

Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла США у Пекіні Ніколаса Бернса на знак протесту проти поїздки Ненсі Пелосі до Тайваню.

Про це пише BBC.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Сє Фен схарактеризував візит Пелосі як “порочний” та попередив про серйозні наслідки. Він сказав, що Китай не сидітиме склавши руки.

Як повідомило китайське державне інформаційне агентство Xinhua, Фен заявив, що США "заплатять ціну за власні помилки" і закликав Вашингтон "негайно виправити свої помилки та вжити практичних заходів для усунення несприятливих наслідків, викликаних візитом Пелосі на Тайвань".

Очікується, що Пелосі, яка прибула на острів пізно увечері у вівторок, зустрінеться з президентом та парламентарями. Вона сказала, що хоче віддати шану “непохитній прихильності Америки підтримці демократії Тайваню, що динамічно розвивається”.

Як пише Reuters, китайські військові оголосили про проведення спільних повітряних і морських навчань поблизу Тайваню, які мали розпочатися у вівторок ввечері, і тестових запусків звичайних ракет у морі на схід від острова. Окрім того, Xinhua повідомляє про тренування з бойовою стрільбою та інші навчання поблизу Тайваню з четверга по неділю.

Окрім того, згідно з інформацією Міністерства національної оборони Тайваню, у вівторок 21 китайський літак увійшов до розпізнавальної зони ППО Тайваню. Серед літаків є десять “Shenyang J-16”, що є одним із передових китайських винищувачів.

Зазначимо, Китай нерідко спрямовує літаки в зону ППО острова. Зона розпізнавання ППО — це район за межами території країни та національного повітряного простору, але де іноземні літаки все ще ідентифікуються та контролюються.

Нагадаємо, візит Пелосі на Тайвань відбувається попри застороги Китаю. Пекін заявляв, що будуть "жорсткі заходи", якщо Пелосі не відмовиться від запланованого візиту – аж до перехоплення урядового літака.

Китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".