Міжнародний комітет Червоного Хреста стверджує, що не гарантував безпеку захисникам Азовсталі

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що не могли гарантувати безпеку захисникам Азовсталі, котрі потрапили в полон Росії.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного комітета Червоного Хреста.

“Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених”, - заявили в МКЧХ.

У Червоному Хресті стверджують, що були лише нейтральним посередником під час виходу військових із Азовсталі.

МКЧХ зібрав всю інформацію про полонених за умови, що згодом буде дозвіл їх відвідувати.

Після вбивства українських полонених в Оленівці МКЧХ запросив у Росії доступ до колонії та місць, де лікують постраждалих або куди могли перевезти тіла.

Також Червоний Хрест запропонував підтримати евакуацію поранених та безплатно передати медикаменти, але РФ досі не відповіла на жодну з пропозицій. МКЧХ були у Оленівці один раз, у травні, коли доставляли туди цистерни з водою. Тоді вони не мали доступу до військовополонених, яких утримували на індивідуальній основі.

Нагадаємо, ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення вибуху в ізоляторі у Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранень українських військовополонених.

Українська розвідка встановила деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині.

Як раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, 28 липня російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені. Це було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими

За інформацією Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, окупанти готові віддати тіла військовополонених захисників Маріуполя, які були вбиті в Оленівці. Загарбники заявили, що зроблять це "після закінчення розслідування".