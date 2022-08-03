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Нагірний Карабах: у районі Лачинського коридору точаться запеклі бої, є загиблі та поранені

Загострення ситуації триває уже третій день. 

Нагірний Карабах: у районі Лачинського коридору точаться запеклі бої, є загиблі та поранені
Фото: EPA/UPG

Нагірний Карабах звинуватив Азербайджан у порушенні режиму припинення вогню і загибелі свого військового та пораненні ще сімох, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн", "Кавказский узел" і JAM-News.

Близько обіду азербайджанські підрозділи, як заявили в Нагірному Карабаху, підняли ударні безпілотники і завдали удару, внаслідок чого було смертельно поранено одного військовослужбовця.

Натомість Міноборони Азербайджану повідомило про загибель солдата азербайджанської армії. Це трапилося через стрілянину з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент Росії – у бік Лачинського району.

Вірменські ЗМІ пишуть про загибель трьох і поранення 15 військових у Нагірному Карабаху.

Наразі за інформацією вірменського журналіста Наїрі Охікяна, в районі Лачинського коридору тривають запеклі бої. 

Загострення ситуації в Нагірному Карабаху триває уже третій день. За інформацією невизнаної республіки, азербайджанські військові підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.

До цього Азербайджан озвучив вимогу Вірменії звільнити Лачинський коридор. У свою чергу Вірменія відмовилася це зробити, оскільки вважає, що вимоги Азербайджану порушують тристоронню угоду від 10 листопада, яка зупинила Карабахську війну 2020 року.

Дані про порушення режиму припиненні вогню підтвердило і російське міноборони. За його інформацією, за останні дні зафіксовано три порушення азербайджанськими підрозділами в зоні відповідальності російських миротворців.

Нагадаємо, у березні Вірменія заявила, що азербайджанські військові перетнули лінію розмежування в Нагорному Карабаху. Азербайджан цю інформацію спростував.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов висловив думку, що відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів Росії на територіях інших країн (серед яких і Нагірний Карабах) допомогло б Україні боротися з російським нападом.

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