Шредер підтвердив, що знову зустрічався з Путіним у липні

Ексканцлер Німеччини також зазначив, що позитивно оцінює зусилля, які робить президент Туреччини.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, якого критикують за близькість до Кремля і діяльність у російських держконцернах, підтвердив, що наприкінці липня знову зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Шредер розповів в інтерв'ю тижневику Stern та телеканалам RTL/n-tv, передає "Deutsche Welle".

Він заявив, що Путін "хотів би знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів".

Шредер вважає першим успіхом у цьому процесі укладання угоди про експорт українського продовольства морським шляхом.

"Можливо це могло б бути повільно розширено до припинення вогню", - сказав він.

Зазначимо, що угода про експорт українського зерна була підписана в Стамбулі 22 липня, а менш ніж за добу після цього росіяни завдали ракетних ударів по порту Одеси.

Одночасно Шредер заявив про особливу відповідальність, яку "несе Німеччина разом із Францією" і зазначив, що наразі їхні дії є недостатніми для закінчення війни в Україні. При цьому він позитивно оцінив зусилля, які робить президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Крім липневої угоди щодо зерна ексканцлер згадав березневі переговори в Туреччині.

Нагадаємо, Шредер був канцлером Німеччини у 1998-2005 роках, а після цього увійшов до керівництва російських енергетичних гігантів - "Газпрому" і "Роснєфті". З початком війни його почали жорстко критикувати за збереження контактів з Путіним і відмову засудити дії РФ.

У травні Шредер усе ж відхилив пропозицію увійти в наглядову раду підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпрому" та залишив посаду голови ради директорів "Роснєфті".

На початку липня німецькі ЗМІ повідомляли, що Шредер розповів, що хоче зберігати хоч якісь контакти з Путіним.