Ердоган прокоментував атаку Росії на Одеський порт: "Провал угоди зіграє проти всіх нас"

Президент Туреччини зазначив, що сталось те, чого "ніхто не хотів".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував напад Росії на Одеський порт, який вона вчинила наступного дня після укладання угоди про відновлення зернового експорту з портів України.

В інтервʼю каналу TRT Ердоган зазначив, що "ми не хотіли, щоб це (російська атака – ред.) сталось, але це сталось".

"Провал (угоди – ред.) зіграє проти всіх нас", – вважає президент Туреччини.

Ердоган разом із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем докладали зусиль задля укладання угоди з Україною і країною-агресоркою щодо відновлення заблокованого Росією експорту зерна.

У пʼятницю, 22 липня, в Стамбулі Україна в особі міністра інфраструктури Олександра Кубракова підписала договір з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром і Антоніу Гетеррешем стосовно розблокування експорту з трьох портів – Чорноморського, Одеського та Південного.

РФ уклала з Туреччиною і Гутеррешем дзеркальну угоду. Від Росії підпис ставив міністр оборони Сергій Шойгу.

Вже наступного ранку росіяни атакували крилатими ракетами морський порт в Одесі.