Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
ГоловнаСуспільствоВійна

Ердоган прокоментував атаку Росії на Одеський порт: "Провал угоди зіграє проти всіх нас"

Президент Туреччини зазначив, що сталось те, чого "ніхто не хотів". 

Ердоган прокоментував атаку Росії на Одеський порт: "Провал угоди зіграє проти всіх нас"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував напад Росії на Одеський порт, який вона вчинила наступного дня після укладання угоди про відновлення зернового експорту з портів України.

В інтервʼю каналу TRT Ердоган зазначив, що "ми не хотіли, щоб це (російська атака – ред.) сталось, але це сталось".

"Провал (угоди – ред.) зіграє проти всіх нас", – вважає президент Туреччини.

Ердоган разом із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем докладали зусиль задля укладання угоди з Україною і країною-агресоркою щодо відновлення заблокованого Росією експорту зерна. 

У пʼятницю, 22 липня, в Стамбулі Україна в особі міністра інфраструктури Олександра Кубракова підписала договір з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром і Антоніу Гетеррешем стосовно розблокування експорту з трьох портів – Чорноморського, Одеського та Південного.

РФ уклала з Туреччиною і Гутеррешем дзеркальну угоду. Від Росії підпис ставив міністр оборони Сергій Шойгу. 

Вже наступного ранку росіяни атакували крилатими ракетами морський порт в Одесі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також