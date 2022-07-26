Ердоган прокоментував атаку Росії на Одеський порт: "Провал угоди зіграє проти всіх нас"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував напад Росії на Одеський порт, який вона вчинила наступного дня після укладання угоди про відновлення зернового експорту з портів України.
В інтервʼю каналу TRT Ердоган зазначив, що "ми не хотіли, щоб це (російська атака – ред.) сталось, але це сталось".
"Провал (угоди – ред.) зіграє проти всіх нас", – вважає президент Туреччини.
Ердоган разом із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем докладали зусиль задля укладання угоди з Україною і країною-агресоркою щодо відновлення заблокованого Росією експорту зерна.
У пʼятницю, 22 липня, в Стамбулі Україна в особі міністра інфраструктури Олександра Кубракова підписала договір з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром і Антоніу Гетеррешем стосовно розблокування експорту з трьох портів – Чорноморського, Одеського та Південного.
РФ уклала з Туреччиною і Гутеррешем дзеркальну угоду. Від Росії підпис ставив міністр оборони Сергій Шойгу.
Вже наступного ранку росіяни атакували крилатими ракетами морський порт в Одесі.