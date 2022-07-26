Росія знову обстріляла Харків

Про жертв поки що інформації немає.

Вночі 26 липня армія Російської Федерації знову обстріляла Харків.

Про це повідомив міський голова обласного центру Ігор Терехов.

“Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру”, – зазначив він.

Терехов закликав, що окупанти традиційно потрапили у територію поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

Про жертв поки що інформації немає.

“Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути дуже обережними”, – додав мер.

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов просить містян за можливості уникати ранкових поїздок у наземному громадському транспорті з міркувань безпеки.

Незабаром у місті планують встановлювати зупинки громадського транспорту, які за потребою зможуть виконати роль бомбосховища.