Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Українські військові знищили російську батарею С-300
Українські військові знищили російську батарею С-300
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Влада Харкова планує побудувати безпечні зупинки громадського транспорту

Мер Харкова розраховує, що такі зупинки збережуть життя містян.

Влада Харкова планує побудувати безпечні зупинки громадського транспорту
Фото: Ігор Терехов

Найближчим часом у Харкові планують розпочати встановлювати зупинки громадського транспорту, які за потребою зможуть виконати роль бомбосховища. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.  

“Протягом 2-3 тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед - на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв”, - повідомив Терехов. 

Він додав, що це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. В них можна буде перечекати повітряну тривогу. 

Мер Харкова зазначив, що такі укриття є в Ізраїлі, де вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків. 

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов просить містян за можливості уникати ранкових поїздок у наземному громадському транспорті з міркувань безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також