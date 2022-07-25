Влада Харкова планує побудувати безпечні зупинки громадського транспорту

Мер Харкова розраховує, що такі зупинки збережуть життя містян.

Найближчим часом у Харкові планують розпочати встановлювати зупинки громадського транспорту, які за потребою зможуть виконати роль бомбосховища.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Протягом 2-3 тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед - на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв”, - повідомив Терехов.

Він додав, що це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. В них можна буде перечекати повітряну тривогу.

Мер Харкова зазначив, що такі укриття є в Ізраїлі, де вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов просить містян за можливості уникати ранкових поїздок у наземному громадському транспорті з міркувань безпеки.