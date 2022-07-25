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У Києві наклали арешт на частину ТРЦ, яким володіють російські урядовці, - Нацполіція

Загальна вартість арештованого майна становить понад 1,2 млрд грн.

У Києві наклали арешт на частину ТРЦ, яким володіють російські урядовці, - Нацполіція
Фото: Національна поліція України

У Києві наклали арешт на частину торгово-розважального центру, власниками якого є члени російського уряду.

Про це повідомили в Нацполіції.

Вартість арештованого майна - понад 1,2 мільярда гривень.

За інформацією поліції, фактичними власниками частини підприємства є високопосадовці РФ та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Правоохоронці припускають, що прибуток від господарчої діяльності зловмисники могли використовувати для фінансування підривної діяльності проти України.

"Поліцейські встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян рф, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду російської федерації. Вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів", - розповіли в НПУ.

Щоб зберегти майно частини ТРЦ і не дати власникам розпорядитися ним на шкоду державній безпеці, Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв.

Наразі триває розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.

Нагадаємо, київські правоохоронці також розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів із легалізації та виведення коштів до Росії.

Раніше на Кіровоградщині арештували майно і корпоративні права підприємства, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.

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