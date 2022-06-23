​На Кіровоградщині поліція арештувала на 36 мільйонів майно і корпоративні права ще однієї фірми росіян

На Кіровоградщині арештували майно і корпоративні права підприємства, бенефіціарними власниками якого є громадяни Росії.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Для унеможливлення відчуження майна через запроваджені санкції та виведення коштів за межі України, у межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права фабрики вартістю майже 36 млн грн було накладено арешт. Дане підприємство здійснює виготовлення офісного устаткування, стрічок діаграмних, газетного паперу, паперу ручного виготовлення та інший не крейдований папір або карток для графічних цілей, а її кінцевим власником є громадяни рф", - розповіли правоохоронці.

У департаменті підкреслили - працюють над тим, щоб запобігти виведенню до РФ коштів, які можуть використовуватися для фінансування окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області арештували бізнес росіян, які займалися видобутком корисних копалин. Вартість арештованих майна і прав становить майже 30 мільйонів гривень.

Співробітники Бюро економічної безпеки України забезпечили накладення арешту на корпоративні права Моршинської з виробництва та реалізації мінеральної води. Підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії Михайлові Фрідману.