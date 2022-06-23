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Усі грошові виплати військовослужбовцям надійдуть вчасно, – Міноборони

Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинам на грошове забезпечення та додаткові виплаті близько 60 млрд гривень.

Усі грошові виплати військовослужбовцям надійдуть вчасно, – Міноборони
Фото: скрин відео

Наразі триває активний процес перерахування коштів. Тому хвилюватися тим, хто наразі не отримав гроші, не варто. Бо вони вже “в дорозі”.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Грошове забезпечення ЗСУ відбувається у плановому режимі. Міністерство оборони профінансувало військовим частинам на грошове забезпечення та додаткові виплаті близько 60 млрд грн. З них — майже 26 млрд — це виплата «бойових». Зараз ці кошти надходять від військових частин вже безпосередньо до військовослужбовців. Коли ми говоримо, це відбувається... Державне казначейство у режимі реального часу здійснює ці операції. Ми контролюємо та здійснюємо моніторинг цих виплат. Отримуємо інформацію безпосередньо від наших бійців”, – заявила вона.

Маляр зазначила, що протягом вчорашнього дня та сьогодні постійно надходить інформація з різних регіонів про вчасне надходження коштів військовослужбовцям.

“Тому хочу заспокоїти наших військовослужбовців. Якщо вони досі не отримали виплати, не треба хвилюватися. Прямо зараз триває активний процес. Та гроші “в дорозі”. Ви все отримаєте вчасно”.

 

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомляла про те, що за травень військовослужбовцям виплатять 65,2 млрд гривень

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