З 24 лютого понад 5 млн українців виїхали з країни, – ДПСУ

Прикордонники пропускають чоловіків виключно до норм чинного законодавства. Щоденно вони відмовляють у перетині кордону понад 100 особам. Більшість з них — це чоловіки, що підпадають під обмеження виїзду під час воєнного стану.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

“Загалом з 24 лютого кордон в обидва напрямки (з України до ЄС та навпаки) вже перетнули понад 10 млн осіб. З них на виїзд було оформлено – 6,1 млн осіб. Переважна більшість з яких – 5,4 млн – це громадяни України”, – заявив він.

За цей же час на в'їзд в Україну оформлено 3,4 млн громадян України.

“Наразі категорії громадян, які перетинають кордон, досить різні у порівнянні з першими місяцями повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз кордон перетинають жінки, діти, літні люди, а також чоловіки. Ведеться багато дискусій щодо обмеження виїзду для чоловіків від 18 до 60 років. Але є чіткі визначення, кого ці обмеження не стосуються. Прикордонники пропускають чоловіків виключно до норм чинного законодавства. Систематично кордон в обидва боки перетинають водії-далекобійники, а також особи, що перевозять гуманітарні вантажі. Також мають право на виїзд чоловіки, що непридатні для військової служби за станом здоров'я. А також ті, хто постійно проживає закордоном, маючи відмітки міграційної служби чи дипустанови. Це стосується здобувачів освіти закордоном, спортсменів, багатодітних батьків, у яких на утриманні троє та більше дітей віком до 18 років. Та батьки, які є одинаками, особи з інвалідністю та особи, що їх супроводжують”, – додав Демченко.

Щоденно прикордонники відмовляють у перетині кордону понад 100 особам.

“Більшість з них – це чоловіки, що підпадають під обмеження та заборону виїзду на час ВС. Щоденно ми затримуємо порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Лише за минулу добу таких було понад 30 осіб”, – сказав він.

Нагадаємо, Прикордонна служба України співпрацює з ЄС для зменшення черг автівок на пунктах пропуску. У напрямку в’їзду в Україну на окремих ділянках є черги з легковиків. Також в умовах блокади морських портів збільшилася логістика на західних кордонах, що призводить до черг з вантажівок.