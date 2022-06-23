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Прикордонна служба України співпрацює з ЄС для зменшення черг автівок на пунктах пропуску

Значних черг на виїзд з України легкових автомобілів не фіксується.

Прикордонна служба України співпрацює з ЄС для зменшення черг автівок на пунктах пропуску
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Однак у напрямку в’їзду в Україну на окремих ділянках є черги з легковиків. Також в умовах блокади морських портів збільшилася логістика на західних кордонах, що призводить до черг з вантажівок. Тому ведеться активна робота щодо спільних дій з суміжними країнами для підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

“Щодо кордону з країнами ЄС та Молдовою. Станом на зараз середній добовий показник перетину кордону коливається на рівні 85-90 тис. осіб в обидва боки. Та 20 тис. транспортних засобів. Найбільший потік, як і завжди, йде через кордон з Польщею, де функціонує 8 автомобільних пунктів пропуску”, – заявив він.

На даний час значних черг на виїзд з України легкових автомобілів не фіксується.

“Водночас, за інформацією прикордонників з Польщі, у напрямку в’їзду в Україну на окремих ділянках все-таки є черги з легковиків. В умовах блокади морських портів також збільшилася логістика на західних кордонах, що призводить до черг з вантажівок. Тому зараз ведеться активна робота щодо спільних дій з суміжними країнами для підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску”, – пообіцяв Андрій Демченко.

Нагадаємо, з 24 лютого по 2 червня прикордонники оформили понад 8,3 млн людей, які перетнули український кордон на в’їзд та виїзд. З них майже 5,2 млн людей виїхали з країни, а в’їхали до України – майже 2,7 млн українців.

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