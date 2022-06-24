Екснардепа Горбатова викрили у фінансуванні тероризму та привласненні кримських артефактів вартістю в мільйони доларів

Державне бюро розслідувань викрило колишнього народного депутата Валерія Горбатова на фінансуванні "ДНР" і крадіжці більш ніж 6000 артефактів з Криму.

Після окупації Криму, де Горбатов очолював Раду міністрів, він не відмовився від бізнесу і сплачував податки окупантам. Про це повідомили в ДБР.

"Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену в «чорних археологів»", – зазначили правоохоронці.

Відомо й про тісний звʼязок колаборанта з так званим головою Криму Сергієм Аксьоновим – вони мають спільний бізнес. Більше того, дружина Аксьонова дала довіреність Горбатову на користування її майном.

Окрім цього, Валерій Горбатов має причетність до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки й цим фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

Фірми, афільовані з Валерієм Горбатовим, діють і в тимчасово окупованому Криму. Щоб не світитись особисто, бізнес Горбатова зареєстрований на його родичів і довірених осіб. У сфері інтересів групи – нерухомість, політична діяльність та агробізнес.

"Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України", – зазначив директор ДБР Олексій Сухачов.

За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

Працівники ДБР провели шість одночасних обшуків, під час яких в офісі виявили історичні та культурні цінності. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії України історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Зокрема, під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.

Триває слідство за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) і ч. 3 ст. 436-2 КК України виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Валерій Горбатов був народним депутатом у 1994-2006 роках.