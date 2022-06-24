Росія використала проти Сумщини фосфорні снаряди, на Харківщині від обстрілів постраждали 10 людей, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області вчора росіяни використали заборонену зброю – запалювальні снаряди з фосфором. Одна дитина в лікарні. Ніч в області була тихою. В Запорізькій області ворог вночі здійснив обстріл з реактивних систем залпового вогню. Вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру, повідомили в зведвенні ОВА станом на ранок.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС. В самому Запоріжжі влучань чи інших надзвичайних подій наразі не зафіксовано.

В Чернігівській вночі ворог обстріляв із мінометів (5 вибухів) територію неподалік села Сеньківка, Чернігівський район, та біля села Янжулівка (20 вибухів), Новгород-Сіверський район. Повідомлень про загиблих та поранених не надходило. Деталі уточнюються.

На Дніпропетровщині знову обстріляли Криворізький район. Дві громади – Гречаноподівську та Широківську. Є руйнування. Люди не постраждали.

У Харкові вночі відбулися чотири потужні вибухи в Індустріальному та Київському районах міста. Постраждалих, попередньо, немає. Також нічних обстрілів зазнали Дергачі, Харківського району.

Протягом доби внаслідок обстрілів росіян в області 10 поранених, серед них двоє дітей. Загинули дві людини.

Атаку на Лисичанськ відбито, росіяни оволоділи Миколаївкою. Лисичанськ та Борівське — авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєвєрдонецьку окупанти пошкодили територію підприємства "Азот" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький, Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села.

По Донеччині ворог застосував стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч. Завдали авіаудару по Костянтинівці. Обстріляні Красногорівка, Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут, смт. Південне, с. Орлівка. Пошкоджено 13 об’єктів, зокрема 10 приватних житлових будинків, 1 багатоповерхівка, школа, промислове підприємство.Загинуло двоє цивільних, двох поранені.

Зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація уточнюється. Внаслідок вчорашньої атаки міста крилатими ракетами поранено одного цивільного.

Баштанський район: внаслідок вчорашніх нічних обстрілів смт Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється.Миколаївський район: вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено. Зранку сьонодні – обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.

В Херсонській області їбойові дії тривають у селах Бериславського району. Ворожа армія використовує всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі зазначають – у деяких селах відбулася ротація, тож нові "освободітєлі" поселилися у будинках людей, які виїхали. Стабільно критична ситуація у громадах Нововоронцовки, Високопілля, Калинівського, Великої Олександрівки, Чорнобаївки, Станіслава. Через бої села стоять напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.

Нагадаємо, українськи захисники отримали наказ відійти від Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. Атаку на Лисичанськ було відбито.