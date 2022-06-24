Київрада може повторно розглянути продовження оренди землі під зведення багатоповерхівки в Кирилівському гаю

Київська міська рада внесла до порядку денного сесії питання продовження договору оренди земельної ділянки на вул. Ромоданова, 17-б, що входить у межі Центрального історичного ареалу і потрапляє в програму розвитку зелених насаджень.

Забудовник, в оренді якого перебуває земля, планує звести там нову багатоповерхівку поруч із сусіднім будинком. Про це у Facebook повідомив юрист громади Олег Симороз.

"Окрім цього, 100-метрова санітарно-захисна зона водопровідної насосної станції «Смородинська», ділянка знаходиться в зсувонебезпечній зоні на гребні схилу Реп’яхового яру, будівництво висотного житлового будинку може активізувати зсувні процеси, що призведе до руйнування наявних житлових будинків та розгерметизації резервуарів чистої води розміром 100*140 метрів. Втім, за 3000 євро оренди в рік забудовнику захотіли віддати цю ділянку в оренду для будівництва житлового будинку", – пояснив він.

Екологічна комісія Київміськради раніше ухвалила відхилення проєкту про поновлення договору оренди забудовника, однак земельна комісія проголосувала за.

Фото: Олег Симороз у Facebook Порядок денний сесії КМР

Президія сесії Київради, за словами Симороза, може відбутися вже в цьому місяці або на початку наступного. Він зазначив, що громада вимагає зняти з розгляду питання "«Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю фірма «МАТІНКА» договору оренди земельної ділянки від 25 червня 2004 року" і припинити ставити в порядок денний резонансі питання під час воєнного стану.

У 2003 році Київська міська рада передала землю за адресою Академіка Ромоданова, 17-б в оренду під забудову на пʼять років ТОВ "Матінка". У лютому 2022 року Земельна комісія Київради проголосувала за передачу під забудову цієї ділянки.