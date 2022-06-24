Українські військові завдали п’ять авіаударів по противнику на півдні, – Одеська ОВА

Сьогодні вночі сигнали повітряної тривоги лунали в Одеській області.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, Росія вивела із Севастополя шість кораблів-ракетоносців, п'ять з них чатують в північно-західному напрямку.

"Наші сили завдали на Південному напрямку п'ять авіаційних ударів. Знищено живу силу противника та декілька одиниць техніки, зокрема гармат", – сказав Братчук.

Спікер ОВА зауважив, що після звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема, Херсонщини, Одеська область підтримає співвітчизників необхідною кількістю зернових культур.

Нагадаємо, учора російська армія вдарила по Одеській області двома крилатими ракетами. Обидві були ліквідовані силами протиповітряної оборони.