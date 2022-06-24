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У Пентагоні уточнили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні

З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад $8,7 млрд на сферу безпеки.

У Пентагоні уточнили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні
Фото: Air Force Staff Sgt. Shawn White

У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони США, пакет включає чотири високомобільні реактивні артилерійські системи (HIMARS), 36 тисяч патронів калібру 105 мм, 18 тактичних машин для буксирування артилерії калібру 155 мм, 1200 гранатометів, 2000 кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів та інше обладнання і запасні частини.

“З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 8,7 мільярдів доларів на сферу безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив про виділення додаткових 450 млн доларів у якості оборонної підтримки України.

Це вже 13-й пакет допомоги, що виділяється в рамках механізму повноважень американського президента.

Від 24 лютого США поставили ЗСУ озброєння й обладнання на загальну суму 6,1 млрд доларів.

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