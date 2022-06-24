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Кораблі ворога у Чорному морі періодично укриваються у пунктах базування

Йдеться про 4 ракетні та 3 великі десантні кораблі.

Кораблі ворога у Чорному морі періодично укриваються у пунктах базування
Фото: EPA/UPG

Несприятливі штормові погодні умови змушують російські кораблі у північно-західній частині Чорного моря час від часу укриватися в пунктах базування.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“На стійкість до морської хвороби випробовуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів”, – йдеться у повідомленні.

Водночас загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації.

Штормова погода нагадує також про можливу активізацію дрейфу морських мін, додали в ОК.

Нагадаємо, про наявність у Чорному морі ворожих носіїв із сумарним залпом до 40 крилатих ракет повідомили в Генштабі ЗСУ. Також зазначили, що ворог продовжує розвідку щодо об'єктів ухвалення рішень.

На тлі ракетних ударів відмічається залучення ворогом диверсантів, підривної роботи, збору розвідданих, посилення психологічного тиску на цивільне населення у південних регіонах.

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