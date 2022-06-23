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В Києві затримали чотирьох підозрюваних у роботі на Росію

В Україні досі діє агентурна мережа окупантів.

В Києві затримали чотирьох підозрюваних у роботі на Росію
Фото: Укрінформ

Українські правоохоронці затримали в столиці чотирьох осіб, яких підозрюють у роботі на Росію.

Про це повідомив Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ. 

“У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці. У Шевченківському районі затримали жінку, у якої були фото блок постів”, – сказав Олексій Громов. 

Крім того, у Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званих Л-ДНР.

Як раніше повідомлялось, 53-річний підозрюваний мешканець Києва закликав у соцмережі підтримувати дії російських окупантів. Також він закликав до невизнання державного суверенітету України на тимчасового окупованих територіях. 

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