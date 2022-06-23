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Від обстрілів росіян на Харківщині за добу загинули дві людини, - ОВА

Ще десять українців було поранено.

Від обстрілів росіян на Харківщині за добу загинули дві людини, - ОВА
Фото: Пресслужба Харківської ОВА

23 червня внаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА. 

Повідомляється, що у Чугуєві 6 поранених, з яких двоє дітей - 6 і 9 років. У с. Велика Бабка, Чугуївського району, 1 особа отримала поранення.

Також у Золочеві, Богодухівського району, поранено 1 цивільного.

Внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 мешканців с. Андріївка, Ізюмського району.

Двоє людей загинули в Балаклії Ізюмського району.

Обласна влада закликала жителів Харкова та області не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях.

Нагадаємо, вороги не припиняють обстріли Харкова та області. Кількість жертв російських обстрілів 21 червня Харкова та області сягнула 15.

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