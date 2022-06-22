Російські війська продовжують обстрілювати Харків та область, – голова ОДА Синєгубов

Інформація про жертви і руйнування уточнюється.

Протягом минулої ночі російські окупанти продовжили обстріли м. Харкова та області. Є загиблі цивільні.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

У Харкові вночі постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Із самого ранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. За попередніми даними, є троє поранених.

Вночі продовжувались обстріли м. Чугуїв, зруйновано житлові будинки та господарські споруди. За попередньою інформацією, двоє людей загинули та двоє поранених.

У смт Золочів, Богодухівського району, пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів дістали тіло одного загиблого. Тривають рятувальні роботи, є ймовірність, що під завалами ще двоє людей.

В смт Шевченкове, Куп'янського району, внаслідок російського обстрілу учора ввечері одна людина зазнала поранення.

«На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат», – інформує Олег Синєгубов.

Нагадаємо, минулої доби на Харківщині ліквідували 37 пожеж, половину спричинили російські обстріли.

Також учора військові РФ обстріляли Харків. Загинуло 15 людей, поранено – 16.