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​Учора окупанти 29 разів гатили по Донеччині, є загиблі і поранені

Зруйновано та пошкоджено 61 цивільний об’єкт.

​Учора окупанти 29 разів гатили по Донеччині, є загиблі і поранені
Фото: Національна поліція України у Telegram

Минулої доби росіяни 29 разів обстріляли Донецьку область. Постраждали 18 населених пунктів.

Про це повідомила в Telegram Національна поліція України.

“8 ударів пережила Авдіївка, також під вогнем ворога перебували Курахове, Красногорівка, Часів Яр, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Очеретине, Райгородок, Іванопілля, Неліпівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Пришиб, Федорівка, Хрестище”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція України у Telegram

Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.

“Росіяни били ракетами ЗРС С-300, реактивними системами “Град” і “Ураган”, артилерією, танками”, – повідомляють у поліції.

Фото: Національна поліція України у Telegram

Зруйновано та пошкоджено 61 цивільний об’єкт – 40 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, дві школи, коксохімічний завод, електропідстанція, залізниця, адмінбудівлі, господарські споруди, збагачувальна фабрика тощо.

Фото: Національна поліція України у Telegram

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Поліція задокументувала кожен воєнний злочин РФ. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

 

Нагадаємо, унаслідок удару окупантів по пляжу в Часовому Ярі є загиблі та поранені, постраждали діти.

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