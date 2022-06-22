Ворог продовжує розстрілювати Луганщину з артилерії та авіації, – голова ОВА

Війська РФ притримуються «повзучої тактики» та продовжують розстрілювати Луганщину з артилерії та авіації.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Обстріли Сєвєродонецька продовжуються щодня по одних і тих самих точках. Серед цілей – хімзавод «Азот» та зруйновані мости.
«Лисичанськ постійно потерпає від ворожого вогню, маємо трьох поранених цивільних та декілька поліцейських. Масовані обстріли значно зруйнували інфраструктуру та житловий масив», – додає Гайдай.
Крім того, випущено ворожі ракети по будівлях силових структур міста – поліції, прокуратури та СБУ.
Встановлено особи двох поранених: Авакумов А.І., 1993 р.н. і Чабан О.М., 1972 р.н.
Масштабні руйнування в Гірській громаді – пошкоджено понад 20 житлових будинків.
Раніше голова ОВА повідомляв, що окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах.
Нагадаємо, за словами голови ОДА, у Сєвєродонецьку українські захисники контролюють лише територію «Азоту».