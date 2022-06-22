Ворог продовжує розстрілювати Луганщину з артилерії та авіації, – голова ОВА

Війська РФ притримуються «повзучої тактики» та продовжують розстрілювати Луганщину з артилерії та авіації.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Обстріли Сєвєродонецька продовжуються щодня по одних і тих самих точках. Серед цілей – хімзавод «Азот» та зруйновані мости.

«Лисичанськ постійно потерпає від ворожого вогню, маємо трьох поранених цивільних та декілька поліцейських. Масовані обстріли значно зруйнували інфраструктуру та житловий масив», – додає Гайдай.

Фото: Фото з Telegram Сергія Гайдая Обстріли Луганщини

Фото: Фото з Telegram Сергія Гайдая Обстріли Луганщини

Крім того, випущено ворожі ракети по будівлях силових структур міста – поліції, прокуратури та СБУ.

Встановлено особи двох поранених: Авакумов А.І., 1993 р.н. і Чабан О.М., 1972 р.н.

Масштабні руйнування в Гірській громаді – пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Раніше голова ОВА повідомляв, що окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах.

Нагадаємо, за словами голови ОДА, у Сєвєродонецьку українські захисники контролюють лише територію «Азоту».