Головне за ніч. Середа, 22 червня

"Марафон переговорів" Зеленського, вуличні бої в Сєвєродонецьку, пожежі на Харківщині та обстріляна Золота Рибка.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що 21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.

З початку війни ЗСУ ліквідували близько 34 230 окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Генштаб інформує також, що ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Вугледарської ГЕС і зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ведуть штурмові дії. Про оперативну обстановку на інших напрямах – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про переговори з приводу постачання Україні сучасної зброї і щоденну боротьбу за позитивне рішення Євросоюзу щодо кандидатства для нашої держави.

"Сьогодні був день дуже активної зовнішньо-політичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто "за" кандидатство для України і додаємо впевненості, що рішення у пʼятницю буде позитивним", - сказав Зеленський, перелічивши країни, з лідерами яких спілкувався протягом дня. Детальніше – в новині.

За повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ворог наближається до Лисичанська і закріплюється в населених пунктах неподалік цього міста.

Лисичанськ зазнає ударів з авіації, танків та артилерії. У місті за вчора поранило щонайменше трьох мирних мешканців, травми отримали кілька поліцейських. Російська армія завдала ракетних ударів по будівлях місцевого відділу СБУ, поліції і прокуратури.

"У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по Азоту", – заявив Гайдай.

Цієї ночі російські війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Гатили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

"Попередньо люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", – написав в Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вчора російські військові завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка в межах міста Часів Яр Бахмутського району.

За попередньою інформацією, використали касетні снаряди. Внаслідок обстрілів загинула людина, одинадцятеро дістали поранення, шестеро серед них - діти.

Минулої доби на Харківщині ліквідували 37 пожеж, половину з яких спричинили російські обстріли.

Горіли приватні та господарські споруди, автомобілі, адміністративні будівлі.

На Сумщині від обстрілів постраждали шестеро людей, на Чернігівщині ворог вночі зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч, втрат немає.

Вранці також обстрілів зазнав Чугуїв – російський снаряд потрапив у будинок із людьми, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Детальніше – в нашій новині.

В ОК "Південь" розповіли подробиці вчорашніх ракетних ударів по Миколаєву та Очакову.

Унаслідок обстрілів уражено портову інфраструктуру Миколаєва, знищено вантажівки, пошкоджені будівлі підприємств та електричні мережі. Житлові квартали міста обстріляно з "ураганів", використовувалися заборонені касетні боєприпаси. За кілька годин РСЗВ обстріляла й Очаків, є поранені.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили також, що внаслідок обстрілу ЗСУ острова Зміїний зафіксовано потрапляння в зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів.

Остаточні результати дорозвідуються, зазначили в ОК.

Іноді російські літаки падають і самі по собі. У Ростовській області Росії під час планового навчально-тренувального польоту розбився штурмовик Су-25, повідомляє Interfax з посиланням на прес-службу Південного військового округу. Льотчик загинув.

"За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність", – йдеться у повідомленні.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив про необхідність покінчити з російським фашизмом.

За його словами, “якщо ми дозволимо Путіну чи його наступнику на кремлівському троні відростити свої відрубані пазурі, заюшені кров’ю українців, наступна війна неминуча”. І тоді цивілізований світ заплатить утричі більше, ніж сьогодні.

Кислиця також нагадав, що в 1991 році не було голосування щодо прийняття в ООН Росії замість СРСР. А отже... Подробиці – в новині.

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