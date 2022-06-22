Обстріл острова Зміїний ЗСУ: зафіксовано потрапляння у зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію ворога

Унаслідок обстрілу острова Зміїний ЗСУ зафіксовано потрапляння у зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“В продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному, зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс “Панцир С1”, радіолокаційну станцію та автомобільну техніку”, – йдеться у повідомленні.

Остаточні результати дорозвідуються, зазначили в ОК.

Нагадаємо, острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Окупанти встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони. За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.